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İdari izin çağrısı

İdari izin çağrısı
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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Bakanlar Kurulunun tüm dünyada yaşanan olağanüstü durum karşısında gerek kamuda gerek özel sektörde çalışanların tamamı değilse bile zorunluluk gerektiren noktalardaki çalışanlar haricindeki, diğer çalışanları tedbir amaçlı idari izne çıkarması gerektiğini bildirdi.
KES Başkanı Buran Atakan, Bakanlar Kurulunun dün gerçekleştirdiği  toplantıda aldığı  tedbirlerin yetersiz olduğunu düşündüklerini bildirdi.
Atakan, 22 Mart tarihine kadar KES çalışanlarının idari izne çıkarıldığını  açıkladı.

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