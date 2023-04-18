İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 2 tasarıyı onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite ayrıca, “Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde oylamasını tamamladı ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite bugün saat 14.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak ele aldığı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra “Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde oylamasını tamamladı ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.