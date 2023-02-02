İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti onuruna yemek verildi

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti onuruna yemek verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen yemeğe, Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz katıldı.

TBMM heyetinde ise Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Ak Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’ın yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yer aldı.

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, yemekte yaptığı konuşmada, Berova’yı KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Vekili olarak heyeti ile birlikte TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türkü için TBMM olarak her zaman gayretlerinin devam edeceğini dile getiren Atabek, özellikle Türk Cumhuriyetleri ile bağların gelişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Komite Başkanı Özdemir Berova ise, Ankara’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki konuşması ve Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliğin önemli gelişmeler olduğunu, KKTC’nin tanınması yolunda yeni adımların geleceğine inancını dile getirdi.

Berova, Türk devletleri ile bağları güçlendirmek istediklerini söyleyerek, amaçlarının KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durarak refah düzeyini arttırması olduğunu belirtti.

Ankara’da bulunan heyetin temaslarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kabulü ile devam etmesi bekleniyor.