İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısını onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite ardından, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı” ve “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili Yasa Tasarıları’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite’nin bahse konu Yasa Tasarıları üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edeceği bildirildi.

Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Filiz Besim ile Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu, Ticaret Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ticaret Dairesi, Tarım Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, TIP-İŞ, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı, ZEYSAN, Maliye Bakanlığı, Bio-Der ve Kimya Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundular.