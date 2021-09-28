İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Komite ilk olarak gündemindeki “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

“Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir.

Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Şuan yapımı bitmek üzere olan yeni Merkezi Cezaevi çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir. Bu eklentilerin varlığı ve yeni cezaevinin sistem, altyapı ve idari bölümlerinin değişikliği, işbu yasadaki çalışma esaslarının değişimini ve personel çeşit ve kapasitesinin artırımını zorunlu kılmaktadır.

Tasarıda yeni infaz sistemi çerçevesinde Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek tutuklu ve hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur.

Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlü ve tutukluların iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.

Tasarıya bir takım geçici maddeler konmuştur. Bu Geçici maddelerde; Kadrosu kaldırılacak olan personel, Dış Güvenlik Şubesine Müdürün Personel Görevlendirme ile ilgili Yetkisi ve Merkezi Cezaevinde Görev Yapan Kitabet Hizmetleri Sınıfı Kadrolarının İntibak İşlemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilenler ışığında; genel toplam; 298 olan personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.



Bu nedenle işbu değişiklik Yasa Tasarısı yapılmıştır.”Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli ve Mustafa Özataç, İçişleri Bakanlığı’ndan Emre Hacı, Merkezi Cezaevi’nden Metin Bilmem, İnan Özgür Edebali, Cemal Tunçbel ve Asım Kamacı, Personel Dairesi’nden Cemal Tekcan, KTAMS’dan Güven Bengihan ve Kamu-Sen’den Metin Atan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.BELEDİYELER BİRLİĞİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISIKomite, daha sonra gündeminde bulunan “Belediyeler Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle belirtilenler ışığında, Yasa yeniden düzenlenerek, işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Belediye Emekçileri Sendikası, Hayvancılar Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yetkililer katılarak, bahse konu Yasa Tasarısı hakkında görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.