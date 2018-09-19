İDARİ KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkiler katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner ile HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.