İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da yapılan toplantıda Komite, gündeminde bulunan, “Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Hüseyin Çavuş katıldı.

Komite ilk olarak ele aldığı “Şehit Aileleri ve Malullere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşmesine başladı. Komite, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulunurken, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da yer aldı.

Komite daha sonra, gündeminde bulunan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onayladı. Bahse konu yasa tasarısının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak. Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, son olarak gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite bu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına da bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.