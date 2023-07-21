İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak, anılan Yasa Tasarısının ivediliği olmadığından, üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

Komite daha sonra “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.