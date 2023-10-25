İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşülmesini tamamladı. Komite bahse konu yasa tasarılarının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşlarını bir sonraki toplantısında yapacak.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’ten yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.