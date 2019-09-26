İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü. Komite, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan Güley B. Atabay, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yeşim Gürpınar, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Avukat Feyzi Hansel, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.