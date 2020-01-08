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"İdari tatil, olağanüstü durumlarda özel sektörü de kapsamalı"

"İdari tatil, olağanüstü durumlarda özel sektörü de kapsamalı"
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Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, olağanüstü durumlarda idari tatillerin özel sektördeki çalışanları da kapsaması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, kamu çalışanlarına bugün öğleden yağışlardan dolayı idari izin verilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir kararın özel sektör çalışanlarını da kapsaması gerektiğini ifade etti.

Serdaroğlu, olağanüstü durumlarda alınacak idari tatil kararında, ayırım yapılmadan özel sektör çalışanlarını da kapsaması gerektiğini dile getirdi. 

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 17:23
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