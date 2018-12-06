İddiları yalanladı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ( KITSAB) Başkanı’nın görüşlerini yansıtan, “Gelen turistlerin konuştuğu dilleri bilen rehber bulamıyoruz” başlıklı haberi yalanlayarak, kınadı.



KITREB başkanı Yusuf Nidai yaptığı yazılı açıklamada, “Sözü geçen yazıda Sayın Erkan Kilim'in açıklamaları gerçekleri kesinlikle yansıtmadığı gibi yanlış bilgilerle ve iftiralarla doludur ”dedi.



Nidai, KITREB’e karşı karalama kampanyası sürdürüldüğünü iddia ederek, bazı iddiaları yanıtladı.



Nidai, ülkede, KITREB kokartlı ve çalışmaya hazır 17 dilde hizmet verebilecek 255 rehber bulunduğunu, bunlardan sadece 20’sinin kamu hizmetinde çalışan (memur) konumunda olduğunu belirtti.



Nidai, şu anda aktif çalışabilecek 235 rehber bulunduğunu, hakları olan taban ücret 70 euro verildiği takdirde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.



Rusya, Belçika Romanya gibi ülkelerden gelen turistlerin dillerini bilen rehber olmadığı yönündeki iddiaya karşılık Nidai, 17 değişik dilde görev yapmaya hazır KITREB kokartlı rehberin olduğunu, Belçika dili hariç, Rus dilinde mevcut 16, Romanya dilinde ise 4 rehberin görev beklediğini kaydetti.

Nidai, rehberlerin kalifiye olmadıkları iddialarının saygısızlık olduğunu, işsiz rehberler dururken yeniden rehberlik kursu açılmasını talep etmenin de çocukça olduğunu savundu.