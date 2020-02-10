İdlib'de şehit düşenler için KKTC'den mesajlar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlib’de 5 Türk askerinin şehit düşmesiyle ilgili taziye mesajı yayınlayarak Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Suriye- İdlib’de 5 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 5 Türk askerinin de yaralı olduğunu öğrenmekten bir kez daha derin üzüntü duydum. Şehitlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar dilerim.

Daha önce de belirttiğim gibi, Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir.”

Başbakan Ersin Tatar, İdlib’de 5 Türk askerinin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, “Suriye’deki Esad Yönetimi’nin İdlip’te 5 Türk askerini daha şehit etmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin, ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu bilinsin ki, Türk ulusu barışçıdır, insancıldır ama haksızlığa, saldırılara boyun eğen değildir. Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder.” İfadesini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İdlib’de şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yayınladığı mesajda, “İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında hayatını kaybeden 5 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İdlib'de çatışmaları önlemek, Anavatan Türkiye’mizin sınır güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, rejim tarafından 10 Şubat tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 22:20