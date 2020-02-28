İdlip'teki saldırılar sonrası KKTC'den mesajlar

İdlip'te rejim güçlerinin saldırısında Türk askerlerinin şehit olması sonrası KKTC'den mesajlar yayınlandı.

Teberrüken Uluçay - Cumhuriyet Meclisi Başkanı: "Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'de düzenlediği saldırı sonucu Türk askerlerinin şehit olması tüm Türk ulusunun yüreğini dağlamıştır.Türkiye’nin acısını paylaşıyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Tüm Türk Ulusunun başı sağolsun."

Kudret Özersay - Başbakan Yardımcısı: "İçimiz acıyor, Türk Halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız." açıklaması yaptı.

Hasan Taçoy- Ekonomi ve Enerji Bakanı: "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Mesut Genç - HP İskele Milletvekili: "Başın sağ olsun Türkiyem. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Dualarımız ve kalbimiz sizinle."

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 02:45