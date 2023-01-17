İEZB-MEM, 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutladı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Merkezi Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) Başkanı Serkan Kırmızı, 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutladı.

Kırmızı yazılı açıklamasında, Ekim 2022’de başlayan robotik kodlama eğitimleri ile farkındalık yaratmayı başaran ve çocukların hayal güçlerini artırma noktasında büyük başarı sağlayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği- Merkezi Eğitim Merkezi olarak 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü KKTC’de gelenekselleştirmek istediklerini kaydetti.

Kırmızı çocukların 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutladı ve ekim ayında başladıkları robotik kodlama eğitimleri ile çocukların hayal güçlerinin artığına inandığını söyledi.

Kırmızı, “En genç mucitlerin başarılarını kutlamak ve daha fazla çocuğu yaratıcı olmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulan bir gün olan Mucit Çocuklar Günü’nün ülkemizde de geleneksel olarak kutlanması için hazırlıklara başladık” dedi.

İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde uygulamalı olarak verilen robotik kodlama eğitimlerinin birinci aşamasının bu ayın sonunda tamamlanacağını ve ikinci aşamaya geçileceğini kaydeden Kırmızı, 2. aşamada minik mucitlerin hayal güçlerini kullanarak ülkemiz için faydalı olacak şeyler üretmeleri sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Robotik kodlama eğitimlerinin velilerden büyük övgü aldığını eğitimler sayesinde çocukların hayal dünyalarının çok geniş olduğunu gözlemlediklerini belirten Kırmızı, amaçlarının çocuğun hayal gücünü artırarak analitik düşünmesini sağlamak, el ve iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu kaydetti.