İHP’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Paneli…

İnsan Hakları Platformu, Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde 2 Mayıs Salı günü panel gerçekleştirecek.

Platformdan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeleri kapsamında ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde düzenlenen panel, saat 18.00’de Işık (Kitapevi) Kültür ve Sanat Merkezinde yer alacak.

Gazeteci yazar Gözde Bedeloğlu, editör Ayşemden Akın, gazeteci Nikolaos Stelgias ve Avukat Öncel Polili’nin katılımı ve Nazar Erişkin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde gazeteciler ifade ve basın özgürlüğü açısından alanda yaşadıkları deneyimlerini paylaşırken, geniş çerçevede bölgede yaşanan sorunlar, hak ihlalleri ve medyanın durumu değerlendirilecek.

Açıklamada, “İnteraktif bir ortamda gerçekleşecek panelde etkili bir demokrasi için elzem olan bağımsız ve özgür medya kurumlarının günümüzdeki sorunları ve bunun demokrasiye ve insan haklarına etkileri irdelenecek. Halka açık olarak gerçekleşecek etkinliğe demokrasiye ve özgür bir medyanın önemine inanan, gönül veren herkesi davet ederiz” denildi.