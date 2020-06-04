"İhracattaki düzenleme devam etmeli"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, pazardaki devamlılığın sağlanması, süt ve ürünlerinin heba edilmemesi için alınan ekonomik tedbirin, uzun yıllardır iyi bir noktaya getirilen tarımsal sanayinin, hayvancılık ve süt üretim sektörünün devam etmesinin sağlanmasına yönelik mevcut ihracatta uygulanan düzenlemenin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başlar yaptığı yazılı açıklamada, “Aksi takdirde süt sektörümüz ciddi bir krizin içerisine girecektir” dedi.

Süt sektörünün COVİD-19 pandemisinin ilk günlerinde ülkede turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin kapanması, öğrencilerin, turistlerin ve çalışma izniyle adada bulunan kişilerin ülkelerine geri dönmesinden kaynaklı olarak büyük bir pazar daralması yaşadığını, sütlerin pazarlanmasında sıkıntılara neden olduğuna tanık olunduğunu kaydeden Başlar açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“COVİD-19 salgınının pazar daralmalarının etkileri sadece adamız sınırları içerisinde kalmamış,Türkiye Cumhuriyeti ve başlıca diğer pazarımız olan III. Dünya ülkelerinde de derinden hissedilmiştir.Bütün toplu tüketim yerleri, restoranlar, cafeler, AVM’ler, turizm tesisleri kapanmıştır. Hatta satılıp ta depolarında bulunan ürünler de işletmelere iade edilmiştir.

Bu zorlu süreçlerde KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın TC yetkilileriyle yapmış olduğu yoğun temaslar neticesinde, Türkiye’de pazar imkanı yakalanmış, süt maliyetlerinin Türkiye ile rekabet edebilmesi için 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile birlikte hayvancımızın bin bir emeğiyle üretilen sütümüz, peynir gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek, ihracatı yapılmış, sütümüz heba edilmemiştir.

15 Haziran’dan sonra halen daha turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin kapalı kalacak olması, ülkemize turist, öğrenci ve hatta çalışma izni olan çalışanların da gelemeyeceğinden dolayı, iç pazardaki daralmanın devam edeceğini kaydetmek istiyoruz. Bununla birlikte ikinci büyük pazarımız Türkiye ile 3.dünya ülkelerdeki normalleşmelerin yakın zamanda başlamayacağı krizin etkilerinin devam edeceği de dikkate alınmalıdır.”