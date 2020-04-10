"İhtiyaçlı ailelerimize yardım edenlerin isimlerini açıklamadık ve açıklamayacağız da"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile belediye ile birlikte hareket edilmediği takdirde yardımların doğru noktalara ulaşmadığını dile getirdi

Aktuğ,.Lapta Belediyesi olarak ihtiyaçlı ailelerimize yardım edenlerin isimlerini açıklamadık ve açıklamayacağız diyerek yazılı bir açıklamada bulundu...

İşte o açıklama;

Dün yaptığımız paylaşım sonrası aldığımız bir iki eleştiri ve birçok takdir sonrası aynı konu üzerine bir kaç cümle daha yazmak ihtiyacı hasıl olmuştur.

Lapta Belediyesi olarak ihtiyaçlı ailelerimize yardım edenlerin isimlerini açıklamadık ve açıklamayacağız da. Yardım edenlere bizler sözlü ve yazılı teşekkürlerimizi ilettik.

Belirtmek isterim ki; Belediye olarak ilk günden itibaren yardım taleplerini listelemekteyiz. Bir kaç kurum ve bir kaç kişinin bireysel olarak yaptığı veya yapmaya çalıştığı yardımlar Belediyemiz ile birlikte hareket edilmediğinden doğru noktalara ulaşmamakta veya verilen noktalara tekrar tekrar verilerek diğer ihtiyaç sahiplerine haksızlık yapılmaktadır. Bizler bu süreci meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla istişare içerisinde sürdürmekte, yapılan yardımların da kayıtlarını tutmaktayız.

Yardım yapmayı düşünen tüm kurum kuruluşlara ve kişilere çağrımdır; Belediye ile iletişime geçiniz; bize ulaşan hemen hemen herkese yardım ettik ve etmeye devam ediyoruz .

Hedefimiz siz yardımseverlerin katkıları ve Belediyemizin çalışmaları ile tüm ihtiyaç sahiplerimize destek olmaktır.

Unutulmamalıdir ki bu süreç kısa bir süreç olmayacaktır ve ortak noktadan kontrol edilmesiyle en üst düzeyde başarıya ulaşacaktır.

Evde ve sağlıklı kalmanız temennisi ile tüm yardım severlere bir daha kendim, meclis üyelerim , muhtarlarım , çalışanlarım ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim.