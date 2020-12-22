İhtiyaçlı çocuklar için bağış

İhtiyaçlı çocuklar için bağış
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Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına 45 bin TL’lik bağışta bulundu.

Çalışma ver Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, bağış çeki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan’ın de yer aldığı heyeti kabulünde takdim edildi. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Kooperatif  Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Her yıl müşteri ve iş ortaklarına gönderdikleri yeni yıl hediyelerini  bu  yıl da  mütevazı tutarak Sosyal Hizmetler Dairesi’nce belirlenen ihtiyaçlı 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşıladıklarını kaydeden Kemal Ataman, “Çocukların sevincini paylaşmak  banka olarak yeni yılda  bizler için en büyük  hediyedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti. 

Ekonomik  koşulların  ihtiyaçlı  sayısını artırdığını  ifade eden Çağman,  gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

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