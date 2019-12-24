İhtiyaçlı çocuklara yeni yıl hediyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu. Koop Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın kurulduğu günden bu yana, toplumun her kesiminin yanında olma çabasını sürdürdüklerini belirterek, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini belirtti. Bu yıl yönetim kurulu olarak anlamlı bir karar alarak yeni yıl hediyelerini, daha mütevazı tutup hediye bütçelerini de 3 kat artırdıklarını anlatan Ataman, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlemiş olduğu 105 ihtiyaçlı çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamak yönünde bir karar ürettiklerini kaydetti. Ataman “Çocukların sevinci paylaşmak, bankamız için en güzel yeni yıl hediyesi olmuştur.” dedi.

Bakan Sucuoğlu da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine almış oldukları bu karardan dolayı teşekkür ederek, böyle günlerde ihtiyaçlı çocuklarımıza kurumlardan gelen yardımların çok büyük anlamı olduğunu söyledi. Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bu ve buna benzer konularda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, 30 bin TL’lik hediye çekini Bakan Sucuoğlu’na takdim etti.