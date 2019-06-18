İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Polis, ikamet izinsiz 10 kişinin tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün 20:00 - 01.30 saatleri arasında, polis tarafından yapılan rutin kontroller sonucu Lefkoşa’da sekiz, Girne’de ise iki kişinin KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan, dün saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin’in (K-13) kalmakta olduğu evden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi.

Turçin’in aranmakta olduğu, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. 

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