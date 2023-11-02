İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Çalıştığı iş yerinden parke çalan kişi tutuklandı

Alayköy’de 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.H.İ.’nin (E-64), 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine M.H.İ. tutuklandı.

-Gaziler’de gümrüksüz mal tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Gaziler köyünde dün saat 17.30 sıralarında, H.Ş.’nin (E-66) kullanımındaki kamyonet araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif araç kaporta ve makine parçaları tespit edilerek, emare olarak alındı. H.Ş. tutuklandı.