İkamet izni olmayan 26 kişi tutuklandı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, herhangi bir yasal statüsü olmayıp, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 26 kişi tutuklandı.

Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da Bülent Pekri hayatını kaybetti

Gazimağusa'da dün saat 08.00 sıralarında 66 yaşındaki Bülent Pekri’nin ikametgahında ölü bulunduğu bildirdi.

Pekri’nin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

-Karaoğlanoğlu’nda bir kişiye tutuklama

Karaoğlanoğlu’nda bir şahıs, “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu ve ikamet izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, W.J.O.(K-39), Karaoğlanoğlu’nda kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, satışa hazır paketler içerisinde toplam 10 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 3,100 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Yapılan muhaceret kontrolünde, tutuklanan kadının ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

-Edremit’te hırsızlık

Edremit’te dün saat 10.00 sıralarında Ö.S.(E-55), bir arazi içerisinde bulunan zeytin ağaçlarından yaklaşık 44 kg zeytini mal sahibinden izinsiz topladığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

- Gayretköy’de izinsiz ateş yakan kişiye yasal işlem

Gayretköy’de bir kişi hakkında “izinsiz ateş yakmaktan” yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, N.E. (E-70), kullanımında bulunan tarla içerisine topladığı otları izinsiz olarak yaktığı sırada ateşin kontrolden çıkması sonucunda tarla içerisinde bulunan 1 adet 10 kwa’lık su pompası, 1 adet elektrik panosu içerisinde bulunan starter, 1 adet 40 amperlik kesici, 7 metre uzunluğunda sulama hortumu, 3 adet selvi ağacı tamamen, 4 adet selvi ağacı ise kısmen yanarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.