İkametgahtan para, marketten et çalındı

Dipkarpaz’da, Evangeliya Mikellis’e ait ikametgahta masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 3 bin TL nakit para çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-28) tutuklandı.

ÇATALKÖY’DE BİR MARKETTEN ET HIRSIZLIĞI

Öte yandan, 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içerisinde; Çatalköy’de faaliyet gösteren bir marketin kasap bölümünde çalışan O.V.(E-50) ve M.B.(E-29) çalıştıkları kasap reyonundan henüz tespit edilemeyen muhtelif miktardaki etleri çalarak,C.A.’ya (E-32) verdikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.