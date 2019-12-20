İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Girne’de bugün öğle saatlerinde çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı.
Ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönen aracın yol açtığı kazada yaralanan Mehmet Serdar Fansa (E-32) ve Kartal Harman (E-43), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarındaki kazada, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde batı istikametine seyrettiği sırada anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa, Şht. Adnan Damar Sokak'a dönüşe geçen Mehmet Serdar Fansa yönetimindeki MT 049 plakalı van araç, o sırada caddede karşı istikametten gelen Kartal Harman’ın kullandığı PE 049 plakalı aracın önünü tıkadı.
Araçların çarpışması sonucu yaralanan her iki sürücünün, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.