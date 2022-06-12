İki ayrı bölgede yangın

Serhatköy’de dün bir kişinin tedbirsizliği sonucu çıkan yangında 15 dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, F.İ.(K-48), dün saat 14.00 sıralarında evinin bahçesinin temizliğini yaptığı sırada gerekli emniyet tedbirlerini almadan başlattığı ateşin kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 15 dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Pınarlı’da çıkan yangın zarara neden oldu

Pınarlı köyünün doğusunda dün saat 20.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangında, Mehmet Kırgız’a ait yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız ve Kaan Gürler’e ait 1 adet 2,5inç 3 metrelik siyah kelepçeli su borusu yanarak, zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.