İki ayrı bölgede yangın

İki ayrı bölgede yangın
banner83
banner80

 Serhatköy’de dün bir kişinin tedbirsizliği sonucu çıkan yangında 15 dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, F.İ.(K-48), dün saat 14.00 sıralarında evinin bahçesinin temizliğini yaptığı sırada gerekli emniyet tedbirlerini almadan başlattığı ateşin kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 15 dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Pınarlı’da çıkan yangın zarara neden oldu

Pınarlı köyünün doğusunda dün saat 20.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangında, Mehmet Kırgız’a ait yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız ve Kaan Gürler’e ait 1 adet 2,5inç 3 metrelik siyah kelepçeli su borusu yanarak, zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KTÖS, kolej sınavlarından dolayı tüm çocuklardan...
KTÖS, kolej sınavlarından dolayı tüm çocuklardan...
  1. Kıbrıs
﻿