İki ayrı yerde kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda dün Necdet Görür (E-41), yönetimindeki NG 117 plakalı araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada ADF mobilya önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu anayolda yaya olarak bulunan Tenapu Welmon Carter’e (K-22) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Tenapu Welmon Carter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, KK 896 plakalı araç sürücüsü Abdulilah Akın, sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023, 15:41