İki Başkentin Başkanları görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ne katıĺımı öncesi Ankara'da temaslarda bulundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kardeş şehirleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede başkanlar kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

İki başkentin hem temel belediyecilik, hem sosyal mahrumiyetle mücadele için paylaşma ve dayanışma yanında sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımının vurgulandığı görüşmede, bu konularda iki belediyenin ekiplerinin çalışmalar yapacağı belirtildi.