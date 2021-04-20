İki Devletli çözüme destek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, adada iki devletli çözüm arayışına destek belirtti.
Kıbrıs’ta görev yapmış BM Genel Sekreterlerinin Kıbrıs Özel Temsilcilerinin de paylaştıkları görüşlerde Kıbrıs’ta ayrı dil, ayrı din, ayrı kültüre sahip iki halkı birleştirmeye çalışmanın olumlu sonuçları olmayacağına vurgu yaptığını savunan Bora, “Bize iki kez soykırım uygulamış ve üçüncüyü elde etmek için mücadele eden Rum’la Federasyon’u düşünmek intihardır. Şu sıralarda aramızdan çıkan küçük çıkar gruplarının federasyonu dillendirmeye başlamaları son derece üzücü ve utanç vericidir” ifadelerini kullandı.