İki farklı yerde yangın çıktı

Akıncılar köyünün ağıllar bölgesinde bugün şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucunda yangın çıktı.

İtfaiye ve belediye ekipleri ile belde halkının müdahale ettiği yangın sonucu 2 bin 560 rulo balya ile 22 kök bağ asma, 3 badem ve 5 zeytin ağacı yandı.

Öte yandan bugün Kurudere - Ulukışla köylerinin güney kısmında meydana gelen yangın sonucu biçilmemiş arpa ve anız yandı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına polis, itfaiye ve çevre köy halkı traktörlerle müdahale ediyor.