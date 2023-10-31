İki kesimden siyasi partilerin rutin toplantısı Colin Stewart’la yapıldı

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin aylık toplantısı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili Danışman Vekili Colin Stewart’ın katılımıyla yapıldı.

Slovak Büyükelçiliğinin düzenlediği toplantı, ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yapıldı. Bugünkü toplantıda Pile-Yiğitler yolu ile ilgili gelişmeler ve güven arttırıcı önlemler konuşuldu.

Toplantıda üzerinde mutabakata varılan metin, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Martin Bezak tarafından okundu.

Metinde, toplantıda Pile’deki çalışmaların devamı için varılan mutabakat başta olmak üzere, Kıbrıs’taki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda tarafların Colin Stewart’tan, yeni geçiş kapılarının açılması için, ilgili iki toplumlu teknik komitenin liderleri ile, gerekli olduğu, faydalı olacağı ve her iki tarafça kabul edilebileceği düşünülen, geçiş noktalarına ziyaretler düzenlenmesi hedefiyle irtibat kurması talep edildi.

Toplantıda özellikle çevresel ve kültürel konular başta olmak üzere farklı güven arttırıcı önlemlerin de gündeme getirildiği ifade edildi.

Toplantıdaki temsilcilerin, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilerleme kaydedilmesi adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Kişisel Temsilci atamasının ilk adım olacağına inandığı belirtildi.

Bir sonraki toplantının Sosyal Demokratlar Hareketi (EDEK’in) ev sahipliğinde 29 Kasım’da yapılacağı kaydedildi.

Toplantıya, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), Ulusal Birlik Partisi(UBP), Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Sosyalist Partisi(KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), Güney Kıbrıs’tan ise Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik Partisi(DİSİ), Sosyal Demokratlar Hareketi(EDEK), Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetçi Partisi (ERKK), Demokratik Güçler Birliği (DEPA) temsilciler katıldı.