İki parti konuyu yetkili organlarında görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümete kurma yetkisini verdiği Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, ikinci ziyaretini Halkın Partisi'ne yaptı.

İki parti de hükümetle ilgili konuyu parti meclislerinde değerlendirecek. UBP Başkan Vekili Saner, “Hedefimiz, COVİD-19 sürecinde hiçbir sorun yaratmadan ülkenin sorunlarına çözüm bulunacak hükümet modelini yaratmak… Sonuna kadar bu şartı zorlayacağız…” dedi. HP Başkanı Senin, “UBP-HP özelinde değil, diğer aritmiklerin de mevcut olduğunu akılda tutarak süreci parti meclisinde değerlendireceğiz. Bizim de gailemiz memleketimizdir” açıklamasında bulundu.

Senin, “İki kez hükümet tecrübesi yaşadık. Bazı konularda sıkıntı çektik, bazıları konuları aşamadık. İlerleyen dönemde oluşacak koalisyon modellerinde bu sıkıntıların hangi formüllerle aşılabileceği konusunu da değerlendirmemiz gerek” şeklinde konuştu.

Ersan Saner başkanlığındaki heyet bugün öğleden sonra HP’yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yenal Senin, Genel Sekreter Jale Refik Rogers, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milletvekili Mesut Genç ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Saner'in heyetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile UBP Milletvekili Özdemir Berova yer aldı.

SANER

Görüşme sonrasında ilk sözü UBP Genel Başkan Vekili Saner aldı. Saner, “İcraat hükümeti kurma kararlılığımız olduğunu ortaya koyduk. Neler yapabileceğimiz konusunda görüş-alışverişinde bulunduk. İki parti konuyu yetkili organlarında görüşmede mutabık kaldı” dedi.

COVİD- 19 salgını nedeniyle dünyada büyük sıkıntılar yaşandığını, ekonominin ciddi hasar gördüğünü belirten Saner, “Bir an önce bir hükümet kurmanın zorunluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Halkın Partisi’nde de bunu görmek beni mutlu etti. Hareket noktamız, en kısa zamanda bir hükümet formülü yaratmak ve halkın sorunlarına çözüm bulmak” şeklinde konuştu.

SENİN

HP Genel Başkanı Yenal Senin, görüşmenin bir ön görüşme niteliği taşıdığını, UBP’nin hükümet ve olası koalisyonla ilgili düşüncelerini dinlediklerini aktardı.

Senin, UBP’nin “icraatların takvimlendirileceği” bir koalisyon hükümetinden söz ettiğini ifade ederek, “UBP-HP özelinde değil, diğer aritmiklerin de mevcut olduğunu akılda tutarak süreci parti meclisinde değerlendireceğiz. Bizim de gailemiz memleketimizdir” dedi.

Daha önce iki hükümet tecrübesi yaşadıklarını da anımsatan Senin, “Bazı konularda sıkıntı çektik, bazı konuları aşamadık. İlerleyen dönemde oluşacak koalisyon modellerinde bu sıkıntıların hangi formüllerle aşılabileceği konusunu değerlendirmemiz gerektiğini de kendilerine aktardık” şeklinde konuştu.

HP olarak hükümete girip, girmeme ya da farklı modeller konusunda kesin karar vermediklerini belirten Senin, “Bu sürecin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Ülkede birçok sıkıntı var. Ekonomik şartlar, pandemi, bütçe… En kısa sürede Parti Meclisi’nde değerlendirmelerimizi tamamlayarak, UBP’ye dönüş yapacağız” dedi.

“Sorunları aşıp, yola UBP ile devam etmek gibi bir yaklaşım söz konusu mu?” sorusu üzerine Yenal Senin, “Hayır.. . İki tarafın da dediği bu yolda beraber yürünecek mi yürünmeyecek mi, önce buna karar verilmesi gerekir” dedi. Senin, şöyle devam etti:

“Eğer iki tarafın da onayı olursa, bundan sonraki süreçte koalisyon-hükümet protokolü oluşurken, bu gibi noktalara olabildiğince dikkat ederek, icraat hükümeti kurulması halinde ayakları yere basan, takvimlendirilmiş, yapabileceğimiz noktalarda adım atılması konusu tartışıldı”

İcraat hükümeti kurulamaması halinde alternatifin ne olacağı sorusunun sorulduğu Saner ise “Hedefimiz, halka, COVİD-19 sürecinde hiçbir sorun yaratmadan ülkenin sorunlarına çözüm bulunacak hükümet modelini çıkarmak… Elbette demokraside her türlü imkan vardır ama son damlasına kadar bu şartı zorlayacağız…” yanıtını verdi.

HP Parti Meclisi'nin bu akşam saat 18.00'de toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.