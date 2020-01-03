İki toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu, geleneksel okul ziyaretleri kapsamında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret ediyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu’ndan öğretmenler, Ledra Palace geçiş kapsında, ziyaretlere başlamadan açıklamalarda bulundu. Platform şubatta da Güney Kıbrıs’ta bazı okullara ziyaret düzenleyecek.

EYLEM: “ÇÖZÜME, BARIŞA ÇOK İHTİYAÇ VAR”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Ledra Palace geçiş noktasında basına yaptığı açıklamada, öğretmenlerin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış kültürünün gelişmesinde önemli aktörlerden olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar dikkate alındığında bugünlerde adada çözüme ve barışa çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Eylem, Platform olarak düzenledikleri faaliyetlerde çözüm isteğini dile getirdiklerini söyledi.

Eylem, amaçlarının iki toplumun yakınlaşması, işbirliği yapması ve çözüm olduğunu ifade etti.

TEL: “AMAÇ BARIŞA HİZMET”

KTÖS Başkanı Emel Tel ise, Platform altında işbirliğinin, kapıların açıldığı 2004’te başladığını, öğretmenler olarak, hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesi için birlikte çalışma ve diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

Platform altında Güney Kıbrıs’taki meslektaşlarıyla, adanın askersizleştirmesi için, silahlanmaya karşı ve Akdeniz’deki gelişmeler karşısında neler yapabileceklerini devamlı olarak görüştüklerini kaydeden Tel, “Amaç barışa hizmet etmektir” dedi.

AHNİODİS: “OKULLARA TOPLU ZİYARETLER YAPILMALI”

Christos Ahniodis, karşılıklı düzenledikleri ziyaretlerin çok faydalı olduğunu, eğitim konuları ve Kıbrıs sorunu üzerinde görüş birlikleri sağladıklarını, Platform olarak Kıbrıs için en uygun çözümün iki bölgeli federal bir çözüm olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

Öğrencilerin 1950, 1960 ve 1970’lerde yaşananları tarafsız olarak değerlendirmesin teşvik edilmesi konusunda da ortak görüşün bulunduğunu belirten Ahniodis, son iki yılda hayata geçirilen Imagine programı sayesinde pek çok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencinin bir ayara gelmesi ve arkadaşlık kurmasının yolunun açıldığını, ansak yapılması gereken şeyin, öğrencilerin ara bölgede değil karşılıklı olarak “okul saatleri içerisinde topluca ziyaretler” yapmasının sağlanması olduğunu söyledi.