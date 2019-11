İki toplumlu çevre eylemi

Lokmacı Sınır Kapısı yanındaki ara bölgede, 23 Kasım Cumartesi günü bazı siyasi parti ve sendikalarla, diğer sivil toplum örgütlerinden oluşan toplam 27 kuruluşun katılacağı iki toplumlu protesto eylemi gerçekleştirilecek. Eylemle ilgili olarak 18 Kasım Pazartesi sabahı Lefkoşa’da, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenlenecek.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği tarafından örgütler adına verilen bilgiye göre, eylem, siyanür kullanımının yasaklanması, madencilik endüstrisinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinden dolayı madencilik faaliyetlerinin durdurulması hedefiyle gerçekleştirilecek.

Eylemi destekleyen STÖ, sendika ve siyasi partiler şöyle:

“Kuzey’den; Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli - Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Vakfı, Lefke ve Çevre Köyleri Kalkındırma Derneği, Biyologlar Derneği, Bağlıköy Eko Gönüllüleri Derneği, Lefke Kadınlar Konseyi, Yeni Kıbrıs Partisi, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Lefke Toplum Merkezi, KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası), Hak-Sen Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Mağusa Kültür Derneği, Lefke Turizm Derneği, CTP Gençlik Örgütü, CTP Lefke İlçesi Kadın Kolları.Güney’den; Initiative against gold extraction in Cyprus – NoGoldCy, ‘United Solia’ Association, Federation of the Environmental Organisations of Cyprus, Movement for Life - Cyprus, Environmental Movement Cyprus, Environmental and Animal Welfare, New Internationalist Left – NEDA, AKEL, Yeşiller Hareketi, EDON, Yeşil Gençlik, Kıbrıs İklimi İçin Gençlik.”