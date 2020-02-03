banner22

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor
banner32

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor.

Komitenin ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de saat 18.00’de başlayacak toplantısına saat 19.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de katılacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önermişti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak
Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿