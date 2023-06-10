İki trafik kazası...1 hafif yaralı...

Pamuklu-Çayırova ve Girne’de bugün dikkatsizlik nedeniyle iki trafik kazası meydana geldi. Kazaların birinde yaralanan bir motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Girne'de sabah saat 04.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, güney istikametine doğru seyreden kimliği meçhul GD 530 plakalı salon araç sürücüsü, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Berna Bektaş (K-46) yönetimindeki NL 742 plakalı salon araca arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.