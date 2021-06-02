İki yerde yangın

Beyarmudu ve Lefkoşa’da dün, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Beyarmudu Spor Tesislerinin yaklaşık 50 metre arkasındaki arazide, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen yangın sonucunda yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 3 dönüm anız ve 25 metre uzunluğunda sulama borusu tamamen yandı.

Öte yandan, dün saat 16.30 sıralarında ise, Lefkoşa’da Günaydın Sokak’ta rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım kuru otların alevlenmesine neden oldu. Yangında, birer dut, narenciye, biberiye ve zeytin ağacı ile yarım dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Açıklamaya göre, her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.