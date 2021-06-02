İki yerde yangın

Beyarmudu ve Lefkoşa’da dün, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı.
Öte yandan, dün saat 16.30 sıralarında ise, Lefkoşa’da Günaydın Sokak’ta rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım kuru otların alevlenmesine neden oldu. Yangında, birer dut, narenciye, biberiye ve zeytin ağacı ile yarım dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.
Açıklamaya göre, her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.