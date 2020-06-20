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İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerinde çalışmalar sürüyor

İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerinde çalışmalar sürüyor
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 Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekonomiye can verecek çalışmalar kapsamında,  Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi  üzerindeki  son çalışmaların Başbakanlık’ta yapıldığı bildirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin  Tatar  başkanlığındaki çalışamaya, tüm ilgili bakanlıkların Bakan ve  bürokratları katıldı.  

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YORUMLAR
Mustafa akça
Mustafa akça - 2 saat Önce

İyi hoşta bu insanlar mağdur oluyor insanlar 1500 üzere bekliyor en azında n açıkama yapın

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