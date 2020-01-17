İkinci kalp nakli de başarıyla gerçekleştirildi

KKTC’de kalp nakli yapılmasını mümkün kılan protokol kapsamında ikinci kalp naklinin de başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi arasında kalp nakli için imzalanan protokolle, Akdeniz Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi bölümünden gelen ekip, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, KKTC ekibi ile birlikte kalp nakli ameliyatları yapabiliyor.

Bu protokol çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ta ikinci kez gerçekleşen kalp naklini, iki ekip birlikte gerçekleştirdi. 57 yaşındaki Ruhi Ünal isimli kalp hastasına kalp nakli yapıldı. Operasyona Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beyazit Ömer, Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ile KKTC’den Dr. Hasan Birtan ve Dr. Ozan Emiroğlu ile KVC ameliyathane ekibi katıldı. Kalp nakli yapılan hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.