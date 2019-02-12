İkinci konuk, Lube Ayar

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Dream Sales Machine Nicosia/ N’Talks serisinin ikinci konuğu Lube Ayar, “Kadın Futbol Severse” başlığıyla futbola kadın bakış açısını tartışacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklaya göre, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü 15.00-16.00 saatleri arasında Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak N’Talk etkinliğinde Gazeteci - Yazar Lube Ayar, kadınların futbolla ilişkisini ve futbola kadın bakış açısını ele alacak.

Bir Fenerbahçe tutkunu olan Lube Ayar, “Ne Şikesi, Memleket Elden Gidiyor” kitabının da yazarı.

Konularında uzman ve hikâyesi olan konukların 1 saat boyunca izleyicilere ilginç ve paylaşıma dayalı buluşmaları olarak planlanan Dream Sales Machine Nicosia/ N’talks serisi, Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz izlenebilecek etkinliğin davetiyelerinin dsmticket.com adresinden temin edilebileceği belirtildi.