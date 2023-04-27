İklim değişikliği nedeniyle 10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) hizmet dışı kalan uydusu Cryosat, 2010-2020 yıllarında 200 bin veya daha fazla buzulu takip etti.

Cryosat'tan elde edilen görüntülerin incelenmesiyle buzulların durumu hakkında küresel çapta araştırma yapıldı.

İklim değişikliğinin 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, kaybedilen buzul kütlesinin, dünyadaki buzulların yüzde 2'sine denk geldiği belirlendi.

Araştırmada, buzulların yüzde 89'unun yüksek atmosfer sıcaklığı, yüzde 11'inin de ılık okyanus veya göl suyu nedeniyle eridiği saptandı.

En çok buzul kaybının yaşandığı Alaska'da 80 bin tondan fazla buzulun eridiği belirtilen araştırmada, buna, sıcak havanın yol açtığına dikkat çekildi.

Milyonlarca kişinin içme suyu ve tarımda sulama için bağlı olduğu buzullarda yaşanan değişimin ne kadar hızlı olduğunu gözlemlemenin önemine işaret edilen araştırmada, buzulların beyaza yakın sayılan açık renginin güneş ışınlarını yansıtarak dünyanın serinlemesini desteklediği belirtildi.

Değişen buz yüksekliği ve kütlesi hakkında veri toplayan "radar altimetresi" ile donatılan Cryosat, küresel ısınmanın boyutları ile kutuplardaki buzulları ölçmek için kullanıldı.

Araştırmanın sonuçları, "Geophysical Research Letters"da yayımlandı