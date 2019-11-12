İKYD: "Mobbingle ilgili gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı"

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, (İKYD) mobbingle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti.

İKYD, 9 Ekim’de düzenlediği mobbingle ilgili farkındalık panelinin sonuç bildirgesinde KKTC iş hayatındaki mobbingin de ilk kez tanımını yaptı.

Bildirgede, psikolojik baskıyla bireyi çalışma hayatında çaresiz ve savunmasız bırakma, kasıtlı ve sistematik şekilde düşmanlık, ahlaka aykırılık, zorbalık içeren davranışlarda bulunma anlamına da gelen mobbingle ilgili yapılması gerekenler sıralandı.

Buna göre, tüm kamu-özel ve sivil toplum örgütleriyle birlikte mobbing konusunda ortak akıl geliştirilmesi ve yol haritası çıkarılması gerektiğine işaret edildi

Mobbingle mücadeleye ilişkin kurul veya yapı oluşturulması, farkındalık artırıcı çalışmaların yapılması, özel sektörde sendikalaşma çalışmalarının başlatılması, mobbing mağdurlarına ilişkin gerekli yasal, psikolojik ve tıbbi desteğin devletin uzman ekibi tarafından sağlaması gerekliliği üzerinde duruldu.

Bildirgede,“Anayasamız, yasalarımız ve iç hukukumuz parçası haline getirdiğimiz uluslararası antlaşmalar gereği bu konu devletin hukuksal yükümlülüğü altındadır. İş Yasası’nda ve Kamu Görevlileri Yasası’nda yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmaların başlatılması gerekliliği bulunmaktadır” denildi.