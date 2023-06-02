ilaç eksikliklerine dikkat çekti

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023, 12:06

Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı. Eksik olan ilaçların ülkeye gerilmesini talep etti.Sağlık Dernekleri Platformu, bazı milletvekiller ve vatandaşlar, ülkede ilaç eksikliğinin yaşandığı gerekçesiyle ve kronik hastaların sorunlarını aktarmak için Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, sorunların giderilmesini talep etti.Ülkede dikkat eksikliği ilaçlarının, epilepsi ve MS ilaçlarının olmadığı ifade edilirken, sorunlara bir an öce çözüm bulunması için yetkili makamlara çağrıda bulunuldu.Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, "Hayır Kurumları Devletin Maliyesi Değildir", "İlaç Erişimi Şifa Olmaktan Çıktı! Eziyete Son", "Külliye Bütçe Var, İlaca Yok" şeklindeki dövizleri ellerinde tuttular ve slogan attılar.