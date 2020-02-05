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İlaç  ve Eczacılık Dairesinin Deposu ile ilgili araştırma komitesi toplandı

İlaç  ve Eczacılık Dairesinin Deposu ile ilgili araştırma komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan “İlaç  ve Eczacılık Dairesinin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Araştırma Komitesi”, bugün toplandı.
Meclisten verilen bilgiye göre, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında yapılan toplantıda, Sayıştay Başkanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yetkililer dinlendi. 
Komite toplantısına, Berova’yla birlikte, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili İzlem Gürçeğ Altuğra, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. Komite toplantısında ayrıca, önerge sahibi, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yer aldı.

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