İlçe Emniyet Kurullarında alınan kararlar açıklandı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İlçe Emniyet Kurullarıyla biraraya geldi.

Bakan Baybars, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Dünya çapında etkili olan koronavirüs’e karşı ülkemizde de devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukları halkımızın sağlığının korunması, huzurun sağlanması ve güvenliği için yapıyoruz. Halkımızın bu zor günlerden geçerken alınan kararlara ve uygulanması gereken hem kişisel, hem de kamusal tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi çok önemlidir.” Dedi.

“İçerisinden geçtiğimiz bu kriz günlerinde bakanlığımıza bağlı olan İlçe Emniyet Kurullarımızın aktif çalışması için ilk günden itibaren gerekli çalışmaları başlatmıştık” diye Baybars, bu bağlamda İlçe Emniyet Kurullarımız, koronavirüs’e karşı kamu sağlığının korunmasına yönelik Bakanlar Kurulunun almış olduğu ilk kararlar doğrultusunda acil olarak her ilçede toplanmış ve alınan kararların her ilçede uygulanması konusunda bir dizi tedbirler almıştır.” şeklinde konuştu.

Baybars, İlçe Emniyet Kurullarının ilk olarak ülke genelinde hijyen ve dezenfekte çalışmalarının eksiksiz yapılması, kapalı olması gereken iş yerlerinin denetlenmesi konusunda polis, belediye zabıtaları ile koordinasyonu sağladığını ifade etti.

Bugünkü toplantıda İlçe Emniyet Kurullarıyla bir durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Baybars, Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve gerekli paydaşlarla istişareler tamamlandıktan sonra halkın sağlığı ve esenliği için daha önce alınan tedbirlere ilaveten aşağıdaki ek tedbir ve hizmetlerin sağlanmasının karara bağlandığını söyledi..

14 Günlük İzole süresince evlerinden çıkamayacak durumda olan, ihtiyaçlı insanlarımıza destek amaçlı standart hijyen ve temel gıda paketi hazırlanmış olup, ilçe emniyet kurullarımız aracılığıyla dağıtımı sağlanacaktır. 60 yaş üzerinde, evlerinden çıkamayacak durumda olan insanlarımıza ilaç temini konusunda ulaşım desteği sağlanacaktır. Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde 14 gün gözlem altında olacak olan “Onam Formu”nu imzalamış kişiler, polis ekipleri ve belediye zabıtaları tarafından denetlenecektir. Kurallara uymayanların gözetim evlerinde denetim altına alınması dahil her türlü tedbir alınacaktır. Kaymakamlık, Belediye ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi işbirliği içerisinde kamusal alanlarda hijyen ve dezenfekte çalışmalarına belirli aralık larla devam etmektedir. Çalışmakta olan eczaneler kamu sağlığı açısından düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kapalı olması gereken iş yerlerinin denetlenmesine düzenli devam edilecektir. Daha önce İlçe Emniyet Kurullarımız tarafından açıklanan 7/24 esasına göre çalışan İhbar hatlarına ek olarak bugün aldığımız kararlar çerçevesinde halkımız, bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatssap Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceklerdir.

İLÇE EMNİYET KURULU İHBAR HATLARI

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İLÇE EMNİYET KURULLARI WHATSSAP KRİZ HATTLARI

Lefkoşa İçin : 0548 829 1051

Gazimağusa İçin : 0548 829 1052

Girne İçin : 0548 829 1053

İskele İçin : 0548 829 1054

Güzelyurt İçin : 0548 829 1055

Lefke İçin : 0548 829 1056