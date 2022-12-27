İlçe seçim kurulları Pazar günü gerçekleşen yerel kuruluş organları genel seçimiyle ilgili itirazları değerlendirerek karara bağladı.

5 ilçedeki seçim kuruluna toplamda 20 itiraz yapılırken, itirazlardan sadece biri kabul edildi ve oy dağılımında hata olduğu belirlenen Gazimağusa Pertev Mahallesi’ndeki muhtarlık seçim sonucu düzeltildi.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Girne, İskele, Lefke ve Gazimağusa olmak üzere 5 ilçede muhtarlık, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve ihtiyar heyeti üyeliği seçim sonuçlarına itiraz edildi. İlçe seçim kurulları 20 itiraz değerlendirerek karara bağladı.