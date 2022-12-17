Lefkoşa’da sakin Mustafa Bulut (E-66) ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün öğle saatlerinde ikametgahta aniden rahatsızlanan Bulut, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-Beyarmudu’nda hırsızlık

2022 Ekim-Aralık ayları içerisinde, Beyarmudu’nda, bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan ve ambar olarak kullanılan odadan 2 adet ahşap ekmek teknesi, 2 adet bakır kazan ve 1 adet bakır tepsi çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T. (E-43) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da, 28 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında, üç ayrı market içerisinde satışa sunulan toplam 20 bin 655 TL değerindeki, 10 şişe alkollü içki çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.C.W. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta 15 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde Faik Özcoşkun (E-30) asansör içerisinde tamir yaptığı bir sırada, asansör halatının kopması sonucu, asansörle birlikte 15 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-İlçelerde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahaları içerisinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 309 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 7 sürücünün aracı da trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde N.N.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, ithali yasak olan 20 adet elektronik sigarayı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 48 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 530 araç sürücüsü kontrol edildi ve 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 257 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 sürücünün aracı trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Denetimlerde, E.S.’nin (E-45) işletmeciliğini yaptığı markette yapılan kontrol sonucu muhtelif markalardaki 336 şişe alkollü içki ile 167 paket tütün ürününü ruhsatsız olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 286 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Polis, ayrıca denetimlerde M.M.A.A.’nın (E-25) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, satışı yeşil reçeteye tabi olan 35 adet hap ile 13 adet ampülü kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildiğini ve bahse konu şahsın tutuklandığını kaydetti.

M.B.A.’nın (E-19) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu 1 adet kanunsuz çakı ve 1 adet tecavüz-i aleti (ahşap sopa) tasarruf ettiği tespit edildi, bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 7 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 87 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 sürücünün aracı trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.