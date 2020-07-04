Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin dünyada devam ettiğini kaydederek, “İlelebet kapalı kalamazdık. Açılım süreciyle bizde de vaka görüleceğini biliyorduk. Sağlığı ön planda tutuyoruz. Tedbirlerihalkın sağlığını riske atmayacak şekilde düzenlemeye devam ediyor, vakaların topluma dağılmaması için dikkatle çalışıyoruz” dedi.

Pilli, “Pandemi hastanemizin olmaması sağlık sistemimizin olası bir salgına hazırlıklı olmadığı anlamına gelmez. Yatak sayımız artırıldı, cihazlar hazır, personel güçlendirildi, testler çoğaltıldı” şeklinde konuştu.

Halka, “Tedirgin Değil, Tedbirli Olun” çağrısı yapan Sağlık Bakanı Pilli, “Maske takar, sosyal mesafeyi korur, hijyen kurallarına uyarsak riski yüzde 90 azaltmış oluruz. Ben bu kurallara uyarsak bulaş olacağını sanmıyorum” dedi.