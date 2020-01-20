"İletişim, hayatın her yerinde"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı katıldığı televizyon programında iletişim ve iletişim fakültelerinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Saygılı; “Her bireyin dünyasını değiştirebilecek nitelikte iletişimin önemi her geçen gün gittikçe artmaktadir.Teknoloji değişiyor, gelişiyor. Gelişen teknoloji ile beraber günlük işlerimiz, ulaşımımız kolaylaştı.Artık uzak mesafelerle çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Fakat bu teknoloji ile gerçek iletişim olan yüzyüze iletişimi unuttuk. Bu nedenle iletişim fakülteleri eğitim anlamında şuanda bütün bölümleriyle, yaptıkları eğitim tarzlarıyla hem iletişim de teknoloji doğru kullanmayı hemde gelişen teknolojiye rağmen yüzyüze iletişimi nasıl güçlü tutabiliriz bunları kendine konu alıyor” ifadelerini kullandı.

Saygılı, evde, okulda, dışarıda her yerde telefona bağımlı olunduğunu bu yüzdende birebir iletişimi unuttuğumuzu belirterek; “İnsan kendi yarattığı teknolojinin kurbanı oldu. İnsanlar olarak birbirimizle sohbet etmeyi, yüzyüze görüşmeyi unuttuk. Aynı masada olsak bile elimizden telefonlar düşmüyor. Biraz aslında yanyana olduğumuz zamanlar içerisinde birebir konuşmayı tekrardan hatırlasak teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenebiliriz” dedi.