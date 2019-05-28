İlk Bakanlar Kurulu toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda saat 12.50'de başlayan toplantıya Başbakan Ersin Tatar başkanlık ediyor.
Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak açıklama yapılmadı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP’li, 3 de HP’li bakan görev yapıyor.
Kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta sunulan yeni hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri Perşembe gün yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek.